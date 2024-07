Baisse des homicides, mais augmentation des autres crimes avec violence au pays

Bien que l’on constate une baisse des homicides, le volume et la gravité des crimes mesurés par l’Indice de gravité de la criminalité (IGC) ont augmenté pour une troisième année consécutive au pays.

Selon des données compilées par Statistique Canada, l’Indice de gravité de la criminalité a augmenté de 2 % en 2023.

Moins d’homicides

L’an dernier, 778 personnes ont été victimes d’un homicide au pays, ce sont 104 victimes de moins qu’en 2022.

La vaste majorité de ces homicides, 78 %, ont été commis avec une arme à feu, le plus souvent une arme de poing.

Le quart des homicides (22 %) sont attribuables à des gangs.

Par ailleurs, la proportion de femmes assassinées par leur conjoint ou leur partenaire intime (31 %) était près de cinq fois plus élevée que la proportion d’hommes assassinés par leur conjointe ou leur partenaire (6 %).

Crimes haineux en hausse

Les crimes haineux déclarés par la police ont augmenté de 32 % en 2023.

Ainsi, 4777 crimes motivés par la haine ont été commis.

Cette augmentation serait attribuable aux crimes motivés par la haine ciblant une religion ou une orientation sexuelle.

Augmentation des «crimes avec violence»

Statistique Canada souligne que «d’importantes variations ont été enregistrées pour certains crimes violents et non violents et ont eu une incidence sur l’IGC à l’échelle du Canada».

Par exemple, dans la catégorie des «crimes avec violence», le taux d’homicide a diminué de 14 %, mais le taux d’extorsion a augmenté de 35 %, celui des vols qualifiés a subi une hausse de 4 % et le taux de voies de fait niveau 2 (soit les voies de fait armées ou causant des lésions corporelles), a augmenté de 7 %.

En revanche, dans la catégorie des «crimes sans violence», la pornographie juvénile (52 %), la fraude (12 %), le vol à l’étalage de 5000 $ ou moins (18 %) et le vol de véhicules à moteur (5 %) ont subi des augmentations. Les introductions par effraction ont toutefois diminué de 5 %.

Stéphane Blais, La Presse Canadienne