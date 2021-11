Roger Saucier est le lauréat régional du Prix Hommage Aînés 2021

Roger Saucier est le lauréat du Prix Hommage Aînés 2021 remis par la Table de concertation des aînés et des retraités de la Mauricie.

Les honneurs ont été remis à monsieur Saucier par la députée de Champlain, Sonia Lebel, le vendredi 12 novembre dernier en présence de membres du conseil d’administration de la TCARM ainsi qu’un représentant de la FADOQ, qui a soumis sa candidature.

Depuis plus de 55 ans, Roger Saucier s’implique dans sa communauté en réalisant de petits gestes qui apportent beaucoup. En plus d’être très impliqué dans le sport (hockey, ballon-balai, volley-ball, pétanque), il donne de son temps au bingo, a créé un club de marche, se porte à la défense des aînés, organise des collectes de fonds pour la conservation de son église et pour la maison des jeunes, siège au conseil d’administration de la FADOQ depuis plus de 10 ans et comme si cela n’était pas suffisant, il apporte son aide aux locataires de l’immeuble où il vit et contribue à entretenir un sentiment d’appartenance entre locataires.

Monsieur Saucier est un homme qualifié de patient, généreux et humble. Il va au bout de ses ambitions. Il aime avoir du plaisir, rire et faire rire. Ses proches voient en lui une personne extraordinaire et non flamboyante, empreinte de persévérance, de solidarité et d’humilité. Son leitmotiv : Faire bouger les p’tits vieux!