Pas de répit mardi: la vague de chaleur se poursuit dans l'est du pays

La chaleur étouffante qui sévit sur une bonne partie de l'est du pays, dont le Québec, depuis quelques jours sera de nouveau au rendez-vous mardi.

Sur la carte disponible sur le site d'Environnement Canada, le sud de l'Ontario, le sud du Québec et une bonne partie des provinces de l'Atlantique sont recouverts de rouge, signalant qu'un avertissement de chaleur est en vigueur.

Pour le sud du Québec, des températures maximales oscillant entre 30 et 34 degrés Celsius sont encore une fois attendues. À cela s'ajoutera un taux d’humidité élevé, qui générera des valeurs d’humidex de près de 40.

«Une amélioration des conditions s'amorcera dans le courant de la journée de mercredi. Des températures maximales plus saisonnières et une baisse de l'humidité sont attendues jeudi», a fait savoir l'agence fédérale.

La vague de chaleur prolongée, combinée à la sécheresse, commence toutefois à avoir des impacts.

À Montréal, les résidants de certains secteurs sont soumis à une interdiction d'arrosage en raison de la mauvaise qualité de l'eau de la rivière des Prairies, générée par une baisse du niveau d'eau.

«De ce fait, la chaîne de traitement pour produire de l'eau potable est grandement sollicitée. Toutefois, la qualité de l'eau produite à l'usine est maintenue selon les standards d'excellence. La qualité de l'eau au robinet demeure excellente», a assuré la Ville de Montréal dans un communiqué.

Les secteurs touchés par cette interdiction d'arrosage sont l'arrondissement de Pierrefonds-Roxboro et les villes de Dollard-des-Ormeaux, Senneville et Sainte-Anne-de-Bellevue.

La chaleur et l'humidité seront également ressenties en Ontario et dans les provinces de l'Atlantique mardi. Là aussi, les conditions devraient s'améliorer mercredi, mais certaines parties de Terre-Neuve pourraient devoir attendre jusqu'à jeudi ou vendredi.

Dans le sud de la Colombie-Britannique, où des avertissements couvrent la majeure partie de l'île de Vancouver et s'étendent jusqu'à North Thompson et South Okanagan, la vague de chaleur pourrait prendre fin mardi.

Environnement Canada recommande aux gens de limiter le temps qu'ils passent à l'extérieur et de surveiller les signes d'épuisement dû à la chaleur dans ces conditions.