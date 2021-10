Radiographies dentaires : types et utilités

Les radiographies dentaires permettent aux dentistes et aux professionnels de la santé de vérifier l'état de vos dents et de leurs racines, de votre mâchoire et de la structure osseuse de votre visage. Les radiographies dentaires aident également à détecter et à traiter les problèmes dentaires qui sont au début du développement. Elles sont souvent prises si votre dentiste estime que vous pourriez avoir besoin d'un traitement orthodontique.

Trouver et traiter les problèmes bucco-dentaires au début de leur progression peut vous aider à améliorer la qualité de vos soins dentaires, à économiser de l'argent, à prévenir l'inconfort et, dans les cas extrêmes, à vous sauver la vie. Voyons plus en détail quels sont les types et les utilités des radiographies dentaires.

Les types courants de radiographies dentaires

Il existe deux principaux types de radiographies dentaires utilisés en dentisterie. Il s'agit notamment des radiographies intrabuccales et des radiographies extrabuccales. Les radiographies intrabuccales se réfèrent au moment où le film radiographique est dans la bouche. Les radiographies extrabuccales ont un film à l'extérieur de la bouche.

Des deux types de radiographies dentaires, les radiographies intrabuccales sont les plus populaires. Les radiographies intrabuccales offrent beaucoup de détails sur les dents. Les dentistes peuvent utiliser les radiographies intra-orales pour :

Trouver des caries

Évaluer la santé de la racine de la dent

Vérifier la santé de l'os entourant la dent

Évaluer le développement des dents

Déterminer si un patient est à risque de maladie parodontale

Surveiller la santé bucco-dentaire générale de la bouche

Les radiographies extrabuccales montrent également des dents. Mais contrairement aux radiographies intrabuccales, elles se concentrent sur la mâchoire et le crâne.

Les radiographies extrabuccales ne montrent pas les détails en profondeur comme les radiographies intrabuccales le font, elles ne sont donc pas utilisées pour trouver des caries ou identifier des problèmes avec des dents individuelles. Au lieu de cela, les dentistes utilisent des radiographies extrabuccales pour les éléments suivants :

Évaluer la croissance et le développement des os de la mâchoire

Identifier les problèmes entre les dents et les mâchoires

Vérifier s'il y a des problèmes liés aux os du visage

Quand les radiographies dentaires sont-elles nécessaires ?

Pour minimiser l'exposition aux rayonnements des radiographies dentaires, elles ne doivent être effectuées que lorsque cela est nécessaire. Cependant, c'est au dentiste ou au professionnel de la santé de décider quand un patient a besoin d'une radiographie dentaire.

La fréquence à laquelle les radiographies doivent être prises dépend de divers facteurs liés au patient. Ceux-ci incluent :

Antécédents médicaux et dentaires

Âge

Stade de la maladie ou de l'affection dentaire

Facteurs de risque de diverses affections bucco-dentaires

Symptômes de maladie bucco-dentaire

Certaines personnes ont besoin de radiographies dentaires tous les six mois. Pour ceux qui souffrent régulièrement de problèmes dentaires, des radiographies peuvent devoir être prises plus souvent. Mais d'autres qui n'ont pas d'antécédents de maladie dentaire ou des gencives peuvent n'avoir besoin d'une radiographie dentaire que toutes les quelques années.

Dans plusieurs cliniques dentaires, les nouveaux patients doivent passer des radiographies dentaires lors de leur premier examen pour évaluer la santé de leurs dents. Les premières radiographies permettent également de vérifier les problèmes et les ajustements qui se produisent au fil du temps.