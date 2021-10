Nicolet lance deux initiatives en développement durable

La Ville de Nicolet et son comité consultatif en environnement profitent de la Semaine de réduction des déchets qui aura lieu du 23 au 30 octobre pour lancer deux initiatives en développement durable.

D’abord, les membres du comité environnement ont travaillé sur une campagne de sensibilisation éco citoyenne baptisée « Nicolet durable ». La Ville annonce le renouvellement du défi lancé aux entreprises nicolétaines de ne pas distribuer de sacs de plastique à usage unique pour faire de Nicolet, une ville durable.

« Assister au lancement de deux initiatives citoyennes pour amener notre ville plus durable me rend particulièrement fière. Le message à retenir est important : c’est ensemble que nous pouvons atteindre les objectifs ambitieux de protection de l’environnement que nous nous donnons », souligne la mairesse de Nicolet, Geneviève Dubois.

Après de nombreux mois de travail de la part des membres du comité consultatif en environnement et de l’équipe municipale, la conseillère municipale, Carolyne Aubin, responsable du CCE était fort heureuse de voir cette première étape de la campagne de sensibilisation lancée.

« Le comité s’interrogeait sur comment sensibiliser nos citoyens vers des gestes plus écoresponsables, en les éduquant sur les bons coups à adopter, plutôt que la coercition. Nous pensons qu’éduquer et sensibiliser, c’est se donner une chance de faire adhérer plus de gens à l’écocitoyenneté ».

En effet, durant la prochaine année, la diffusion aux deux semaines de gestes à mettre en action selon la saison aidera le citoyen et la citoyenne à faire les bons choix, face à l’environnement. Ces messages seront diffusés sur les réseaux sociaux et les médias pour la première année.

D’autres moyens s’ajouteront dans les prochaines années, de manière graduelle.

Défi aux commerçants

Pour une deuxième année, sur le territoire nicolétain, le défi a été lancé à nos commerçants, principalement les commerces de détail, à ne pas distribuer de sacs de plastique à usage unique durant la semaine québécoise de réduction des déchets.

C’est à nouveau le comité consultatif en environnement (CCE) qui a proposé l’initiative.

« Signe que le travail s’effectue en équipe, plusieurs élus du conseil municipal ont mis l’épaule à la roue et ont téléphoné à des entreprises pour solliciter leur participation au défi », souligne la conseillère, Carolyne Aubin.

« Il faut passer en mode réduction et surtout en mode action. On pense qu’ensemble, nous pouvons faire la différence et ce projet vient aussi nous familiariser avec la volonté de bannir ces sacs à usage unique dans la prochaine année, tel qu’annoncé par le Gouvernement fédéral », conclut la mairesse, Geneviève Dubois.

Une dizaine de commerces souligneront la Semaine québécoise de réduction des déchets qui aura lieu du 23 au 30 octobre. Pour ce faire, ces commerces s’engagent à relever le défi de ne pas distribuer de sacs à usage unique et invitent les Nicolétains à apporter leurs sacs réutilisables pour effectuer leurs emplettes.