Il n'y a rien de pire que d'allumer votre système de chauffage le premier matin froid de la saison et de constater qu’il ne fonctionne pas comme il le devrait, ou qu’il ne fonctionne pas du tout. C’est pour cette raison qu’il est important d’entretenir votre système de chauffage, avant l’arrivée de la saison froide. Est-ce que votre système de chauffage est prêt pour l’hiver ? Voyons plus en détail ce que vous devez faire pour éviter des problèmes. Des spécialistes comme ceux des Entreprises MST, pourront également vous aider et vous conseiller.

Remplacez les anciens filtres à air

Pour maximiser l'efficacité et l'efficience de votre système de chauffage, commencez par jeter les vieux filtres à air et remplacez-les par des neufs. Avoir des filtres sales dans votre maison fait travailler votre système de chauffage plus fort que nécessaire, n'est pas économe en énergie et vous coûtera plus cher sur vos factures de chauffage. Il est préférable de changer vos filtres régulièrement tout au long de l'hiver pour éviter l'accumulation de débris et pour que votre système de chauffage fonctionne correctement et efficacement. La règle générale pour remplacer vos filtres à air est une fois tous les 3 mois pour assurer des performances optimales du système de chauffage.

Faites nettoyer les conduits de votre système de chauffage

Des conduits propres est crucial pour avoir un environnement sûr dans votre maison, et assurer le bon fonctionnement de votre système de chauffage. En faisant faire l’entretien annuel de votre système de chauffage, préférablement à l’automne, les techniciens pourront également inspecter votre installation pour garantir qu’aucun problème ne surviendra durant la saison hivernale.

Les techniciens disent que la plupart des appels de service qu'ils reçoivent sont liés à un manque d'entretien de routine du système de chauffage. Lors d'une inspection, le technicien effectuera plusieurs tâches :

Détecter les fuites et la pourriture

Nettoyer le système de chauffage

Vérifier que les contrôles fonctionnent

Découvrir les fuites de monoxyde de carbone

Scellez tous les conduits

Les conduits sont généralement cachés dans le grenier ou le sous-sol de la plupart des maisons et ne sont pas une chose à laquelle les gens pensent généralement. Cependant, jusqu'à 20 pour cent du chauffage qui circule dans le système de conduits peut être perdu dans les maisons équipées de systèmes de chauffage central si les conduits ne sont pas correctement préparés pour l'hiver.

Dégagez les bouches de chauffage

Les meubles ou les grands objets décoratifs sont souvent placés dans des zones à l'intérieur des maisons qui bloquent involontairement les bouches de chauffage. Gardez vos bouches de chauffage dégagées pour empêcher votre système de chauffage de fonctionner plus fort que nécessaire. Des évents bouchés peuvent également entraîner une surchauffe de la fournaise et mettre votre maison en danger. Les évents non couverts permettront à l'air chauffé de sortir et de se disperser uniformément dans toute la maison, gardant votre maison au chaud et confortable.

Enfin, prenez le temps de nettoyer et d’épousseter les grilles des évents, ce qui aidera à diminuer la quantité de poussière et de débris dans l’air ambiant.