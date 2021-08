La Maison Main...Tenir L’Espoir tient une campagne de financement majeure

Près d’une cinquantaine de bénévoles de la Maison Main...Tenir L’Espoir effectueront une importante collecte de dons dans les rues de Trois-Rivières ce samedi, le 21 août, de 8 h à 18 h.

En effet, un grand barrage routier se tiendra à plusieurs intersections aux quatre coins de la ville de Trois-Rivières.

« La Maison Main...Tenir L’Espoir lymphoedème & mastectomie Mauricie/Centre-du-Québec permet d’offrir une aide financière aux personnes atteintes de lymphoedème ou ayant subi une mastectomie. L’argent amassé permet notamment aux bénéficiaires de recevoir les soins appropriés à leur condition, soit une camisole donnée gratuitement à toutes les femmes qui doivent subir une mastectomie; il s’agit d’une camisole postopératoire munie de pochettes pour les drains et qui favorise la convalescence à la suite d’une mastectomie, ou encore des traitements, comme des massages ou des drainages lymphatiques, afin de les soulager », d'expliquer France Sirois, directrice générale bénévole de la Maison Main...Tenir L’espoir, en ajoutant que les traitements contre le cancer peuvent parfois laisser des effets secondaires aux patients et que ce sont ces effets secondaires que la Maison tente de soulager.

La Maison est un centre de ressourcement, qui accueille aussi ceux qui viennent de recevoir un diagnostic de cancer et leur famille pour des ateliers, des rencontres et des conférences, mais propose aussi du drainage lymphatique, qui permet de réduire les effets d’un lymphoedème causé par les traitements.

La Maison Main...Tenir L’Espoir en est à sa troisième collecte dans les rues de Trois-Rivières. En 2018, l’organisme avait amassé plus de 9 000$ et en 2019, plus de 12 500$. L’an dernier, en raison de la pandémie, la collecte n’a malheureusement pu avoir lieu.

Cette année, les bénévoles comptent sur la générosité des Trifluviens afin d’atteindre l’objectif de 15 000$.

Ceux et celles qui souhaiteraient se joindre à l’équipe de bénévoles afin de collecter des dons pour des blocs de deux à quatre heures sont invités à contacter la Maison Main... Tenir L’Espoir au 819 909-7443.