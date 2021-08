Le maire de Shawinigan Michel Angers en deuil

La Ville de Shawinigan souhaitait informer les citoyens du décès de madame Jeannine Lafontaine Angers, mère du maire Michel Angers. Elle est décédée jeudi matin, à l’Hôpital du Centre-de-la-Mauricie à l’âge de 88 ans.

Elle laisse dans le deuil ses enfants Nicole, Suzanne, Jocelyne, Michel et Pierre, ses nombreux petits-enfants et arrière-petits-enfants ainsi que de nombreux parents et amis.

« Je désire remercier très sincèrement le personnel de la résidence Maison Olivier et du centre hospitalier pour leur soutien et leur dévouement », souligne le maire Michel Angers.

Le vendredi 20 août, la famille accueillera parents et amis au Salon funéraire Oscar St-Ours (2203, avenue Champlain, secteur Shawinigan), de 9 h à 13h. Les funérailles auront lieu à l’église Saint-Jean-Baptiste (5e Avenue, secteur Grand-Mère) à 14h.

« Les conseillers municipaux ainsi que les employés de la Ville de Shawinigan se joignent à moi pour offrir leurs plus sincères condoléances au maire Michel Angers, à sa conjointe, Martine Duchesne, ainsi qu’à leur famille », souligne Me Yves Vincent, directeur général de la Ville.