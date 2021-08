La situation de COVID-19 s'aggrave dans la région

Depuis le début du mois d’août, la région de la Mauricie et du Centre-du-Québec enregistre une hausse des cas significative au point que la région, particulièrement la ville de Trois-Rivières, est actuellement l’épicentre des nouveaux cas de COVID-19 au Québec.

Pour freiner la propagation du virus, le CIUSS rappelle qu'il est essentiel se faire vacciner, de respecter les mesures sanitaires et de se faire dépister au besoin.

« Il nous reste trois semaines pour baisser le nombre de cas et augmenter la couverture vaccinale de la population afin d’éviter une hausse des cas importante lors de la rentrée scolaire », a souligné Dre Marie-Josée Godi, directrice de la santé publique et responsabilité populationnelle.

La vaccination, le moyen le plus efficace

La vaccination est le moyen le plus efficace pour combattre la COVID-19 et pour éviter les effets importants que pourrait avoir la maladie. Sachant que la disponibilité des doses n’est plus un enjeu, les gens peuvent se faire vacciner facilement et rapidement partout sur le territoire.

Il y a trois manières de se faire vacciner :

Sans rendez-vous et avec rendez-vous dans les sites de vaccination

Auprès des cliniques mobiles

Avec des brigades

L’horaire des cliniques de vaccination et de la vaccination mobile est disponible sur le site Web du CIUSSS MCQ.

Hausse des cas et dépistage

D'après le CIUSSS MCQ, la région doit poursuivre ses efforts. En plus de la vaccination, le dépistage contribue à freiner la propagation du virus. Il est possible de prendre rendez-vous rapidement pour un dépistage en visitant le portail cv19quebec.ca.

Quelques chiffres

Vaccination

1re dose : 386 269 (73,9 %)

2e dose : 313 950 (60 %)

Total : 700 219 doses

Couverture vaccinale 1 dose (en date du 9 août)

12-17 ans : 76,2%

18-29 ans : 66,7 %

30-39 ans : 68,5 %

40-49 ans : 77,8 %

50-59 ans : 85,9 %

60-69 ans : 92,7 %

70 ans et plus : 96,1 %

Le personnel du CIUSSS MCQ est vacciné à 90,4% avec une dose et a 81,3% avec deux doses.