Des consultations pour dresser un portrait global de l’immigration dans l’agglomération de La Tuque

La Ville de La Tuque annonce qu’elle entend tenir des consultations à partir du mois d’août dans le but de dresser un portrait global de l’immigration dans la communauté latuquoise. Un projet qui sera réalisé en collaboration avec plusieurs partenaires et grâce au Programme d’appui aux collectivités (PAC) du ministère de l’Immigration, de la Francisation et de l’Intégration (MIFI).

Mentionnons que le Programme d’appui aux collectivités déployé partout au Québec et dont bénéficie le Service de développement économique et forestier de La Tuque (SDÉF), vise à favoriser l’engagement collectif de la société, l’intégration citoyenne et la pleine participation, en français, des personnes immigrantes et des minorités ethnoculturelles.

« La direction régionale de la Mauricie et du Centre-du-Québec du ministère de l’Immigration, de la Francisation et de l’Intégration est fière de travailler en concertation avec la municipalité de La Tuque qui est engagée à bâtir une collectivité d’accueil favorable à l’intégration des personnes immigrantes. Très actif sur territoire latuquois, le MIFI compte sur un conseiller en immigration régionale qui offre un accompagnement personnalisé et de proximité aux entreprises et travaille en étroite collaboration avec les partenaires et les organismes communautaires. De plus, un agent d’aide à l’intégration est responsable d’Accompagnement Québec, un service gratuit offert aux personnes immigrantes qui facilite leur intégration en région. » - Éric Leclair, ministère de l’Immigration, de la Francisation et de l’Intégration

Devenir un endroit plus inclusif

Par le biais de ce programme, l’agglomération de La Tuque souhaite se donner des moyens pour développer une stratégie et des outils permettant d’être davantage attractive et inclusive en terme d’immigration. Elle compte également mettre en place différentes actions, afin de créer et maintenir des conditions propices pour répondre aux besoins de main-d’œuvre des entreprises et organisations, favoriser les occasions d’échanges et de rapprochement interculturel.

Pour ce faire, des consultations sur le sujet se tiendront, dans un premier temps, de manière virtuelle à partir d’aujourd’hui jusqu’au 30 août prochain. De ces consultations, les enjeux réels reliés à l’immigration seront identifiés. Par la suite des groupes de discussions seront formés, en respectant les mesures sanitaires en vigueur, dans le but de réfléchir collectivement à une stratégie et bâtir un plan d’action pour les années à venir. Ce plan d’action sera déposé au MIFI à l’hiver 2022 et pourra être connu du public après approbation de ce dernier.

Selon les groupes consultés, différents moyens de communications seront priorisés pour joindre les clientèles cibles.