La Légion royale canadienne Filiale 35 toujours présente lors de la pandémie

COVID-19 ou pas, la Filiale 35 de la Légion royale canadienne ne se pose jamais de question avant d'aider. En effet, l’essence même des légionnaires c’est aider les autres, des vétérans ou des organismes comme la Maison Albatros venant en aide aux personnes en soins palliatifs.

Le Centre « Le Havre », lui, aide les plus démunis en prévenant l’enracinement de l’itinérance, la favorisation et l’inclusion sociale des hommes et des femmes en situation de rupture sociale. Ou encore la Fondation Régionale pour la Santé de Trois-Rivières ayant pour mission de créer, maintenir et développer des soins et des services de santé de qualité pour les patients de la Mauricie et du Centre-du-Québec.

« Mais cette année nous ne pouvons pas donner autant que l’année dernière en raison du Covid. Mais sans trop m’avancer, l’année prochaine sera meilleure. » déclarait la semaine dernière le Président de la LRC Filiale 35, Stéphane Vincent, aux différents responsables de ces organismes.

Bien au courant de la situation, pour avoir vécu cette pandémie de l’intérieur, les chèques, au montant total de 4700$, furent accueillis avec autant de plaisir que les années précédentes.