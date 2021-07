8e édition du Salon de l’emploi et de la formation de Shawinigan

La Ville de Shawinigan et ses partenaires annoncer le retour du Salon de l’emploi et de la formation de Shawinigan. Concrètement l’événement débutera le mardi 5 octobre dans une version vitruelle et le mercredi 6 octobre, une version en présence sera offerte. C’est donc le temps pour les entrepreneurs d’inscrire leur entreprise à cette 8e édition.

« Les entreprises ont plus que jamais besoin de main-d’œuvre pour se développer et croître », explique la coordonnatrice de l’événement, Hélène Simard. « On invite les entrepreneurs à participer aux deux journées, afin qu’ils puissent optimiser leur chance de recruter de nouveaux talents. Chacune des formules a d’ailleurs son avantage : le virtuel permet de joindre des gens de l’extérieur de la région et le volet en présence offre l’opportunité de rencontrer les gens. Il faut dire que ça nous a bien manqué dans les derniers mois! »

Évidemment, les entreprises pourront choisir la formule qui répond le mieux à leurs besoins, que ce soit le combo ou la participation à une des deux journées.

Comment participer au volet virtuel

Le Salon de l’emploi et de la formation de Shawinigan se tiendra en formule virtuelle le 5 octobre prochain. Ce volet est gratuit et tous peuvent dès maintenant aller mettre leur fiche d’employeur à jour sur la plateforme travaillerashawi.ca.

Comment participer au volet en présence

Le Salon de l’emploi et de la formation de Shawinigan se tiendra en présence le mercredi 6 octobre, de 13 h 30 à 18 h. Et pour marquer le coup, l’événement déménage au Centre d’entrepreneuriat Alphonse-Desjardins et Digihub Shawinigan.

Les inscriptions sont réservées aux entreprises de Shawinigan jusqu’au 13 août et dès le 14 août, elles seront ouvertes pour les entreprises de la région. Pour vous inscrire, rendez-vous à salonemploishawinigan.ca.

« La Ville soutient les entreprises dans leur recherche de main-d’œuvre. Nous savons que c’est un enjeu et pour réussir, il faut être proactifs et se démarquer », indique le maire de Shawinigan, Michel Angers. « À l’heure actuelle, tout indique que nous pourrons tenir une version en présence de l’événement. C’est une très bonne nouvelle! J’invite donc les entrepreneurs de Shawinigan à profiter de l’occasion pour se faire voir en ligne, auprès des candidats d’ici et de l’extérieur, mais aussi, en présence la journée du 6 octobre. Ces deux journées sont assurément un rendez-vous pour embaucher et pour créer une banque de candidatures. »

Veuillez prendre note que comme il est actuellement impossible de connaître les mesures sanitaires qui seront en vigueur le 6 octobre, il se pourrait que le nombre de place soit limité. Si tel est le cas, le principe du premier arrivé, premier servi sera alors appliqué pour les inscriptions. Si l’événement en présence devait être annulé à cause de la pandémie, les entreprises recevront un remboursement de leurs frais d’inscription.