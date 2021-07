Espaces urbains créatifs à Shawinigan

La Ville de Shawinigan, en collaboration avec Tourisme Shawinigan, invite les citoyens et les visiteurs à déambuler au sein de quelques espaces urbains et publics qui profitent depuis quelques semaines d’installations créatives éphémères, pour en faire le théâtre d’expériences mémorables.

Dans sa vision de dynamiser certains secteurs commerciaux et en faire des lieux vivants et attractifs, deux projets pilotes ont été réalisés, soient :

Passages Imaginaires :

Dans la nuit du 4 et du 5 juillet dernier, un collectif d’artistes locaux a envahi le centre-ville de Shawinigan et des espaces près du Rocher de Grand-Mère pour transformer des lieux de passages ordinaires en ponts vers l’imaginaire.

Ainsi, plusieurs traverses piétonnes, escaliers et trottoirs ont servis de toile à ces artistes qui les ont colorés d’œuvres tout aussi uniques qu’originales, grâce au don en peinture recyclée Boomerang, 100% responsable, de la Société Laurentide de Shawinigan.

Les 9 artistes - Greg Cusson, Myriam Fauteux, Roxanne Lacoursière, Devon Griffiths, Louis Grandmont, Stef LaMartel, Caroline Potvin, Véronique Buisson et Émilie Duschêne, se sont répartis les œuvres qu’on retrouve le long de la 5e Rue de la Pointe entre Broadway et de la Station, mais aussi à l’intersection de la promenade du Saint-Maurice et de la 4e rue de la Pointe, le long des escaliers qui mènent de la rue de la Station vers la ruelle Willow, ainsi que près du Rocher de Grand-Mère, tout au long d’un parcours pédestre dont le détail du tracé est disponible à l’Office de tourisme de Shawinigan.

La description de chaque œuvre sera aussi disponible sur l’application Culture Go.

Mi Casa, Your Casa 2.0 :

Cette installation participative, consiste en une série de structures rouges qui symbolisent de petites maisons ouvertes et accueillantes, illuminées en soirée, chacune offrant à ses visiteurs un hamac pour s’y prélasser, pour socialiser, pour lire ou simplement profiter de la vue sur la rivière Saint-Maurice.

Comme le rappelle le producteur Créos, « il s’agit d’une installation temporaire de mobilier urbain, qui a voyagé dans plusieurs villes du Mexique, d’Australie, et des États-Unis, et qui foule le sol canadien pour la toute première fois… à Shawinigan ! ».

Profitez-en au parc des vétérans, sur la promenade Saint-Maurice, jusqu’au 19 juillet 2021.