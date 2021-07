C'est ce samedi 10 juillet 2021 que l'organisme Avec Toute ma Tête sera de passage au skatepark du parc Marguerite-D'Youville dans le cadre de leur tournée « Jamais sans mon casque ».

Le projet a pour but de sensibiliser la population, et particulièrement les jeunes, à l'importance du port d'un casque protecteur lors d'activités récréatives et sportives.

De 13 h à 15 h, les jeunes auront l'occasion d'en apprendre davantage sur le cerveau et l'importance du port du casque et ce dans un environnement amical. Pour l'occasion, 13 casques seront tirés parmi les participants.

Les citoyens désirant participer à l'activité durant l'une des plages horaires (13 h, 14 h, 15 h) doivent obligatoirement s'inscrire auprès des Services à la communauté au 819 293-6901 poste 1700. À noter que les ateliers sont réservés aux Nicolétaines et Nicolétains et qu'un maximum de 18 enfants sera admis par heure d'inscription.