Un nouveau véhicule d'urgence adapté pour le secteur de Parent

L’équipe des services préhospitaliers d’urgence du CIUSSS de la Mauricie-et-du-Centre-du-Québec (CIUSSS MCQ) a pris la direction du secteur de Parent, dans le Haut Saint-Maurice, ce mercredi pour y livrer un tout nouveau véhicule d'urgence adapté pour les premiers répondants.

Le véhicule actuellement en place date d’une vingtaine d’années et sera ainsi remplacé par ce nouvel équipement d’une valeur de 215 000 $. Le véhicule a été adapté afin de faire face aux spécificités du territoire et faciliter l’accès aux lieux de prise en charge par les premiers répondants lors d’une intervention d’urgence santé. Voici quelques caractéristiques particulières du nouveau véhicule :

Système à quatre roues motrices pour répondre aux exigences de la réalité terrain, et ce, été comme hiver.

Boîte de soins permettant la prise en charge de trois personnes (2 couchées et 1 assise).

Ensemble de phares rehaussé pour, notamment, faciliter les interventions santé en forêt.

Système de communication adéquat pour assurer la communication lors des passages sur les chemins forestiers.

Système de radiocommunication RENIR pour communiquer facilement avec le Centre de communication santé de la Mauricie et du Centre-du-Québec (répartition des ambulances) et l'entreprise ambulancière BTAQ, située à La Tuque.

« J’ai commencé à travailler sur le dossier d'un nouveau véhicule adapté pour les chemins forestiers pour desservir Parent et l’agglomération forestière de La Tuque depuis plus de deux ans. L’écoute et l’ouverture du CIUSSS MCQ et de mon gouvernement ont permis que cette demande soit entendue et concrétisée. Bien heureuse d’avoir participé à cette belle réalisation », de souligner la députée de Laviolette-Saint-Maurice, Marie-Louise Tardif.

De son côté, le maire de La Tuque, Pierre-David Tremblay, s’est dit fort heureux de l’arrivée du nouveau véhicule. « Il sera beaucoup mieux adapté aux conditions routières difficiles en forêt pour assurer la sécurité de nos gens et de ceux qui viennent nous visiter. Nous offrirons un service de premiers répondants plus efficient et plus rapide. Il nous fallait un véhicule maniable, robuste et équipé convenablement pour le secteur de Parent, en raison des distances qui nous séparent. Dans la mesure où nous avons confié la responsabilité des premiers répondants à nos pompiers pour compléter le travail des techniciens ambulanciers, cet outil est indispensable. Nos premiers répondants vont pouvoir agir dans un rayon de 60 km autour de Parent et faire des transports jusqu’à la rencontre des techniciens ambulanciers sur la route vers La Tuque. La sécurité et la rapidité d’intervention sur notre territoire seront grandement améliorées. C’est un dossier sur lequel nous avons travaillé très fort depuis plus de deux ans avec le CIUSSS MCQ. Je remercie les gens qui ont contribué à la réalisation de ce projet. »

« Je suis très heureux que ce projet se réalise. Ce sera une grande amélioration pour les gens de ma communauté, nos travailleurs et nos visiteurs. Il nous fallait un véhicule adapté à notre réalité et c’est ce que nous avons réussi à obtenir. Merci au CIUSSS MCQ qui a compris les défis auxquels nous devons faire face lorsqu’il y a des accidents ou des gens malades qu’il faut transférer vers le centre de santé le plus rapidement possible. En milieu urbain, c’est quelque chose d’acquis, mais en milieu forestier, c’est un gros défi », a quant à lui renchéri, Éric Chagnon, conseiller municipal du secteur de Parent.

M. Gilles Hudon, président-directeur général adjoint, CIUSSS MCQ conclut: « L'arrivée de ce nouveau véhicule d'urgence adapté pour le secteur de Parent était très attendue, et nous sommes fiers de pouvoir procéder à sa livraison aujourd’hui. Nous sommes sensibles à la réalité territoriale de ce secteur de La Tuque et, en ce sens, nous sommes soucieux d’assurer à la population des services d'urgence de qualité, efficaces et sécuritaires. Je suis persuadé que ce nouvel équipement sera grandement apprécié de l’équipe de premiers répondants et de toute la population. »

En terminant, mentionnons que le CIUSSS MCQ a bénéficié d’un financement de 200 000 $ en provenance du ministère de la Santé et des Services sociaux pour procéder à l’acquisition de ce nouveau véhicule.