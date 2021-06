Rapport annuel 2020-2021 d'Environnement Mauricie

Cette semaine, Environnement Mauricie tenait son assemblée générale annuelle (AGA) pour présenter son rapport annuel 2020-2021 à ses membres. Ces derniers ont pris connaissance des orientations et priorités pour la nouvelle année, en plus qu’ils ont élu les membres du conseil d’administration.

« C’est avec une créativité empreinte d’humanité que les épreuves ont été traversées par notre équipe » souligne le président du conseil d’administration André Lavoie dont le mandat a été reconduit pour une sixième année.

Vulgariser l’environnement grâce aux capsules vidéo

Pour s’adapter à la crise sanitaire, Environnement Mauricie a transposé ses actions en mode virtuel afin de continuer ses activités de concertation et de sensibilisation. « Au lieu d’organiser des essais de véhicules électriques, nous avons réalisé des capsules vidéos pour déboulonner des mythes tout en faisant rayonner l’expertise d’entreprises locales comme AddÉnergie, Roulez électrique et Pièces d’auto Simon André », donne en exemple la directrice générale Lauréanne Daneau.

D’autres projets ont également eu droit à leurs capsules, toutes accessibles sur la chaîne YouTube d’Environnement Mauricie. Ainsi, vous pouvez participer à une visite industrielle chez Xylo Carbone, l’un des ambassadeurs de l’Économie circulaire Mauricie +, apprendre comment organiser un café réparation sous le modèle de la Shop à réparer ou encore comprendre les déversements d’eaux usées municipales et connaître les gestes à poser pour réduire leurs impacts grâce à la série Capsul’eau.

25 ans et toujours en pleine forme

Au cours de l’année, les membres ont également participé à un exercice de vision pour souligner le 25e anniversaire. Invité à se projeter dans le futur, c’est une Mauricie carboneutre que les membres souhaitent pour 2045, comme en témoigne le nuage de mots produit à la suite de l’activité.

Lors de l’AGA, la bonne situation financièrement d’Environnement Mauricie a été confirmée, notamment grâce aux subventions décrochées dans la dernière année du côté de Recycle-Québec, du Fonds Régions et ruralité, de même qu’Éclore.

Ces sommes assurent le déploiement et la continuité de projet en lien avec l’économie circulaire et les changements climatiques. « Environnement Mauricie est donc prêt pour la suite des événements et de s’assurer que la protection de l’environnement fasse partie de la solution », termine M. Lavoie.