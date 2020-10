L'UQTR observera une minute de silence demain, pour Samuel Paty

Tous les membres de la communauté universitaire de l’UQTR sont invités à observer une minute de silence en mémoire de M. Samuel Paty, l’enseignant d'histoire et de géographie au collège du Bois d'Aulne, en France, qui a été assassiné le 16 octobre dernier. Cette minute de silence sera observée le lundi 26 octobre à midi.

Cette invitation à la communauté universitaire fait suite à une motion adoptée à l’Assemblée nationale le 22 octobre.

Le but de celle-ci était notamment de condamner avec la plus grande sévérité cet attentat terroriste qui a attaqué une des valeurs fondamentales qui unit les peuples français et québécois, soit la liberté d'expression.

« Nous comptons sur la solidarité de toute la communauté universitaire pour observer cette minute de silence. Voilà une belle occasion pour exprimer la nécessité de préserver jalousement notre liberté d’expression, laquelle doit pouvoir s’exercer dans le respect et la bienveillance mutuelle. À midi, lundi, tel que le dit un proverbe africain, l’essentiel se dira par le silence », souligne le recteur Daniel McMahon.