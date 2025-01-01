Présentation des « Mentions du maire »
Ville de Shawinigan: Trois personnes honorées pour leur contribution
Par Salle des nouvelles
Lors de la séance publique d’hier soir, le conseil municipal a honoré France Vincent, Étienne Vincent et Maxime Vincent par l’entremise des « Mentions du maire ». Ces mentions sont remises à des personnes qui, par leurs actions, contribuent au rayonnement de la Ville de Shawinigan.
Voici le texte de présentation de la séance publique du mardi 19 août 2025.
C’est avec fierté que le conseil décerne une mention du maire dans la catégorie « Anniversaire et commémoration » à madame France Vincent et ses deux fils, messieurs Maxime et Étienne Vincent, tous membres de Vincent Auto qui a célébré son 100e anniversaire l’an dernier.
Depuis 1924, pas moins de quatre générations se sont succédé à la tête de cette concession née de la vision de monsieur Philias Vincent, pionnier de l’automobile à Shawinigan. De Plymouth-Chrysler à Honda, en passant par Mazda et Hyundai, l’entreprise a su se réinventer au fil du temps, tout en restant solidement enracinée dans notre communauté.
Au-delà de leur succès remarquable, ce sont les valeurs familiales, l’engagement, la persévérance et le profond attachement au territoire qui marquent l’histoire de Vincent Auto. Cette longévité exceptionnelle repose également sur la force d’une équipe unie, dont plusieurs membres cumulent des décennies de service.
En soulignant cet impressionnant centenaire, nous voulons saluer la contribution de la famille Vincent au développement économique de Shawinigan ainsi que son apport à la vitalité de la vie locale.
Félicitations et merci d’avoir, depuis cent ans, fait rouler Shawinigan avec passion, détermination et cœur. Votre parcours inspire notre communauté, et nous vous souhaitons encore de nombreuses années de réussite!