Shawinigan exproprie deux immeubles incendiés sur la 4e rue de la Pointe

La Ville de Shawinigan enclenche officiellement le processus d’expropriation de deux immeubles incendiés situés sur la 4e rue de la Pointe, propriétés de Rockfello Capital inc. et Terrain 2026 inc.

La Ville considère que ces bâtiments délabrés nuisent depuis trop longtemps à la qualité de vie du quartier et à la sécurité du voisinage.

Notons qu’en mai dernier, le conseil municipal a adopté une résolution autorisant le Service du greffe et des affaires juridiques à prendre les mesures nécessaires pour faire respecter la réglementation municipale en matière de construction et de nuisances. Un avis de détérioration a été inscrit au Registre foncier du Québec le 2 juin 2025 pour chacun des deux immeubles.

Malgré les avertissements, les propriétaires n’ont entrepris aucune démarche corrective dans le délai prévu de 60 jours. Face à cette inaction, la Ville se voit dans l’obligation d’entamer une procédure d’expropriation pour récupérer les terrains et envisager une réhabilitation des sites.

« Nous ne pouvons tolérer que des propriétaires pénalisent un quartier entier par leur inaction. Ils ont la responsabilité de leurs immeubles et ils doivent agir pour maintenir des bâtiments salubres et des environnements de vie adéquats », déclare Michel Angers, maire de Shawinigan.

Prochaines étapes

Dans les prochaines semaines, la Ville prévoit de publier des avis d’expropriation au Registre foncier du Québec pour les deux immeubles visés, de mettre en place toutes les procédures juridiques nécessaires afin de compléter l’expropriation, de réaliser les travaux de nettoyage dès qu'ils auront acquis la propriété et finalement revendre les terrains à des promoteurs intéressés à redynamiser cette artère.

Cette démarche s’inscrit dans une volonté ferme de faire la lutte à l’insalubrité afin de protéger les milieux de vie et d’assurer un développement harmonieux des quartiers. La Ville rappelle que les outils légaux comme l’avis de détérioration et l’expropriation sont des ultimes recours, employés lorsqu’un dialogue avec les propriétaires est impossible ou inefficace.