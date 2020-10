COVID-19 : Shawinigan, en zone rouge

À la suite de l’annonce de la Santé publique du passage en zone rouge dès le 24 octobre pour l’ensemble de la Mauricie, la Ville de Shawinigan informe les citoyens des impacts sur ses activités municipales.



Activités sportives

Tous les cours de mise en forme aquatiques et en salle, de même que les cours de natation pour enfants et adultes sont suspendus à compter du lundi 26 octobre. Par contre, les activités de bain libre au Centre des arts et de patinage libre dans nos arénas sont maintenues. Consultez les horaires et consignes à suivre au shawinigan.ca/bainlibre et au shawinigan.ca/patinlibre.



Bibliothèques

Les bibliothèques limitent leurs services au prêt de livres sans contact et sur réservation préalable. L’accès aux collections de même qu’aux postes informatiques est ainsi suspendu à compter du samedi 24 octobre. Pour emprunter un livre, les abonnés doivent le réserver :

• En ligne : shawinigan.ca/bibliotheques;

• Par téléphone

o Bibliothèque Fabien-LaRochelle : 819 536-7218

o Bibliothèque Bruno-Sigmen : 819 537-4989

o Bibliothèque Hélène-B.-Beauséjour : 819 538-5555

Rappelons que le retour des livres doit se faire dans les chutes à livres des trois bibliothèques actuellement ouvertes. Aucun livre ne sera accepté au comptoir de prêt.



Services aux citoyens maintenus

L’accès au public à l’hôtel de ville demeure limité et sur rendez-vous seulement. Pour toute question ou requête, les citoyens sont invités à joindre le Service aux citoyens pendant les heures d’ouverture au 819 536-7200 ou par courriel à [email protected]



Prochaines séances du conseil municipal

Tant que Shawinigan demeura en zone rouge, les séances du conseil se tiendront à huis clos; toutefois, les séances demeurent télédiffusées en direct sur les ondes de NousTV au HD 555 et webdiffusées sur la chaîne YouTube de la Ville, accessible via le shawinigan.ca/webdiffusion.

Toutes les mesures en lien avec la Covid-19 ayant un impact sur les activités municipales sont régulièrement mises à jour au shawinigan.ca/coronavirus.