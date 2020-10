Trouver sa voiture de rêve est un défi de taille en 2020. Surtout si vous êtes intéressé à vous procurer une voiture japonaise. Le nombre de modèles et de marques peut rendre le choix assez difficile. Que faire pour trouver chaussure à son pied ?

Vous pourriez vous rendre sur Google et faire une petite recherche pour trouver un concessionnaire Honda à Montréal. Ou tout autre concessionnaire japonais qui vous intéresse, comme Acura et Toyota. Sinon, vous pouvez croiser les doigts pour trouver une voiture qui vous intéresse dans les petites annonces.

Les voitures japonaises sont réputées pour leur fiabilité. Afin de vous aider à trouver la voiture dont vous avez besoin, découvrez ici les meilleures marques de voiture japonaises.

Toyota : une renommée mondiale inégalée

Si vous faites une petite recherche rapide sur internet, vous découvrirez rapidement la réputation de la marque Toyota. Toyota est une marque de confiance qui s’est bâti une renommée mondiale inégalée. En effet, si vous parcourez les « tops 10 » de sites de voitures réputés, Toyota se retrouve presque toujours dans les premiers rangs de ces tops.

En termes de fiabilité, Toyota est définitivement en tête de liste. De plus, cette marque vous propose une vaste sélection de modèles qui savent satisfaire même les consommateurs les plus pointilleux.

Honda : la plus vendue au Québec

On ne peut parler de marques japonaises sans parler de la fameuse Honda Civic. Elle est la berline la plus vendue au Québec depuis de nombreuses années. Cette voiture économique satisfait tous les besoins des conducteurs, en plus d’être très esthétique. Pas surprenant qu’elle ait conquis le cœur d’autant de Québécois !

Bien que la Civic soit généralement achetée neuve, Honda est également l’une des marques japonaises les plus recherchées en matière de voitures d’occasion. Neuve ou usagée, elle reste la marque la plus présente sur nos routes !

Acura : séduisante et pratique

Acura, ce n’est pas seulement des modèles sportifs. Par exemple, une Acura RDX à vendre à Montréal ne sera pas en vente très longtemps. Pourquoi ? Parce que cette voiture économique offre les mêmes avantages que les VUS, sans leurs inconvénients.

La consommation d’essence de l’Acura RDX est raisonnable lorsque comparée à d’autres voitures utilitaires sport. Elle est idéale pour les familles ou les aventureux qui souhaitent partir avec tentes et bagages. Acura s’est surpassé avec ce modèle qui est tout aussi pratique comme voiture de ville que pour faire de la route.

Les voitures de marques japonaises sont des voitures fiables, économiques et pratiques. Que vous soyez à la recherche d’une berline ou d’un VUS, il y a un modèle pour vous parmi ces marques.