L'État de la situation en Mauricie et dans le Centre-du-Québec ces dernières 24 h

Les régions de la Mauricie et du Centre-du-Québec comptabilisent chacune 36 et 31 nouveaux cas dans les dernières 24 heures. Depuis le dernier bilan, 63 personnes se sont rétablies de la COVID-19.

La situation est stable au niveau des hospitalisations (24), de même qu’aux soins intensifs (4). Un décès supplémentaire dans la région a été ajouté au bilan du 19 octobre, portant le total à 219.

Situation épidémiologique dans la région

Pour suivre l’évolution de la situation épidémiologique en Mauricie et au Centre-du-Québec, voici quelques tableaux présentant différents indicateurs suivis par la direction de santé publique.

Tableau 1. Nombre de nouveaux cas de COVID-19 par jour en Mauricie et au Centre-du-Québec

Après une période plus calme de juin à août, on remarque une augmentation graduelle des nouveaux cas de COVID-19 dans la région en septembre, puis de façon plus marquée en octobre.

De même, on constate certaines journées d’octobre où le nombre de nouveaux cas excède les plus fortes journées de la première vague.

Tableau 2. Nombre de nouveaux décès liés à la COVID-19 par jour en Mauricie et au Centre-du-Québec

Après plusieurs décès liés à la COVID-19 malheureusement constatés durant la première vague, aucun décès n’est recensé entre le 22 juin et le 4 octobre.

Depuis le 5 octobre, on constate cependant huit décès additionnels. Cependant, aucun décès lié à la COVID-19 ne provient de CHSLD, où aucune éclosion n’a eu lieu durant la deuxième vague à ce jour en Mauricie et au Centre-du-Québec.

Tableau 3. Nombre d’hospitalisations liées à la COVID-19 par jour en Mauricie et au Centre-du-Québec

La recrudescence des hospitalisations liées à la COVID-19 se fait sentir vers la fin du mois de septembre et s’accentue au mois d’octobre. Cette augmentation est cependant moins importante que la progression du nombre de cas par jour.

Ces graphiques suggèrent que la deuxième vague de COVID-19 se fait bel et bien ressentir en Mauricie et au Centre-du-Québec. Par contre, elle se manifeste différemment : on constate en ce moment de plus fortes augmentations de cas, alors que moins d’hospitalisations et de décès sont recensés.

Une ligne dédiée afin de soutenir les proches aidants

La situation actuelle suscite plusieurs questions pour les proches aidants qui sont à nouveau autorisés dans les milieux de vie.

Depuis la mi-juillet, une ligne téléphonique et une adresse courriel sont disponibles pour les proches aidants des usagers en ressource intermédiaire et de type familial (RI-RTF) et les résidences privées pour aînés (RPA) afin de répondre à leurs questions: