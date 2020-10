L’Halloween 2020 à Bécancour: prudence, distance et « imagination » recquises

La question de la tenue de la collecte de bonbons pour l’Halloween a suscité de nombreux questionnements dernièrement et surtout à l’approche de la date du 31 octobre. La semaine passée, le gouvernement et la Santé publique ont précisé les consignes sanitaires qui encadreront les célébrations de cette fête, dans le contexte de la pandémie de la COVID-19.

Toujours en incitant à la prudence, la Ville de Bécancour invite donc ses citoyens à suivre ces normes s’ils veulent participer et souligner l’Halloween. Le concept de distanciation entre tous est prioritaire et doit être respecté pour assurer la sécurité des enfants et adultes, exprime le maire de la Ville de Bécancour, Jean-Guy Dubois.

Collecte de bonbons

Sur recommandation de la Santé publique, les activités de collecte de bonbons de maison en maison seront autorisées, à condition de respecter quelques conditions pour réduire les risques de transmission de la COVID-19 :

Les enfants et leurs parents, pour les plus jeunes, devront circuler uniquement en compagnie des membres de leur maisonnée ;

Dans la mesure du possible, les enfants devront récolter les bonbons et friandises placés à un endroit situé à 2 mètres des occupants de la maison visitée. À cet effet, la Ville recommande d’être « imaginatif » et de trouver des solutions pour éviter tout contact : libre-service, tuyaux (chute) pour glisser les bonbons, corde à linge pour suspendre les friandises, etc. ;

En aucun cas, les enfants ne devront entrer dans des maisons.

Ces trois conditions sont les principales, mais d’autres devront être suivies lors de la collecte.

Par ailleurs:

1. Les personnes qui présentent des symptômes de la COVID-19 ou qui sont en isolement ne doivent pas participer ;

2. Le circuit de collecte de bonbons devra se limiter au quartier entourant le domicile des participants.

3. Le circuit emprunté doit respecter une limite de temps allant d’une à trois heures au maximum.

4. Les personnes devront toujours respecter la distance de 2 mètres avec les autres, porter un couvre-visage et s’abstenir de chanter ou de crier devant les personnes chez qui elles se rendent ;

5. Le lavage des mains est recommandé avant le départ et au retour à la maison.

Aucun « party » ni rassemblement privé ne sera toléré

Cette édition 2020 de l’Halloween est strictement réservée aux enfants qui iront de porte en porte. Le gouvernement ne tolérera aucun rassemblement privé ou « party » d’Halloween.

Pour rappel, en zone rouge, tout rassemblement intérieur en maison est prohibé.

Un petit guide résumé des règles à suivre pour cette édition 2020 de l’Halloween sera aussi disponible au www.becancour.net pour faciliter la gestion des parents.