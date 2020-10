Des portes ouvertes virtuelles dans six écoles du centre de services scolaire du Chemin-du-Roy

Les six écoles secondaires du Centre de services scolaire du Chemin-du-Roy tiendront leur événement annuel « Portes ouvertes 2020 » entre le 21 et le 29 octobre. Pour la première fois, ces soirées seront sous forme de rencontres d’information virtuelles.

Les six établissements en profiteront pour mettre de l’avant leurs différents programmes et concentrations à l’aide de plusieurs capsules vidéos. De plus, les membres du personnel répondront en direct, selon un horaire défini, à toutes les questions des parents et des élèves qui préparent leur passage vers le secondaire.

Ces portes ouvertes virtuelles sont un atout non négligeable pour aider les jeunes à valider leur choix et à explorer toutes les possibilités s’offrant à eux.

Des dates à retenir

Chaque école propose un rendez-vous distinct :

École Chavigny : Mercredi 21 octobre, de 18h à 21h;

École secondaire des Pionniers : Jeudi 22 octobre de 18h à 21h;

École le Tremplin : Jeudi 22 octobre de 18h à 20h;

Collège de l’Horizon : Mercredi 28 octobre de 18h à 2 h;

Académie les Estacades : Jeudi 29 octobre de 18h à 21h;

École secondaire l’Escale : Jeudi 29 octobre de 18h à 21h.

Toutes les informations se trouvent sur la page www.csduroy.qc.ca/secondaire/portes-ouvertes/. Les parents sont invités à la consulter pour bien connaître le fonctionnement des rencontres, tenues via la plateforme Google Meet.