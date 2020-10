Respect des mesures de santé publique: des visites policières en milieu scolaire

Dans la foulée des efforts supplémentaires demandés par le gouvernement pour prévenir la propagation de la COVID-19, des tournées de sensibilisation en milieu scolaire sont effectuées par les policiers de la Direction de la police de Trois-Rivières.

Avec le passage en zone rouge, des mesures de protection additionnelles telles que le port du couvre-visage par tous les élèves de niveau secondaire, en tout temps dans les lieux communs et sur le terrain de l’école, ainsi que le maintient de la distanciation sociale, doivent dorénavant être appliquées.

Possibilités d'amendes de 560$ pour refus d'application des mesures

De ce fait, la collaboration des services policiers est demandée pour la réalisation d’activités de sensibilisation et d’information orientées principalement aux abords des écoles. Le but est d’agir de façon ciblée auprès des étudiants. Les policiers ont donc amorcé la visite des écoles secondaires mardi et celles-ci se poursuivent jusqu’à jeudi.

Par la suite, des visites aléatoires seront effectuées auprès des institutions scolaires de niveau secondaire.

De plus, la collaboration des parents à la maison est demandée afin d’entretenir leur enfant sur l’importance du respect des mesures sanitaires concernant le port du couvre-visage et du respect de la distanciation physique. Des amendes de 560 $ pour les mineurs qui refusent d’appliquer ces mesures sont prévues en vertu de la loi sur la Santé publique.