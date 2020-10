COVID-19: la situation en Mauricie et au Centre-du-Québec

Les régions de la Mauricie et du Centre-du-Québec comptent respectivement 42 et 62 nouveaux cas dans les dernières 24 heures. La plus forte augmentation en une journée depuis le début de la pandémie en mars dernier.

Les hospitalisations augmentent de 3 pour un total de 24 hospitalisations, dont 4 aux soins intensifs. Deux décès sont survenus en centre hospitalier.

60 enquêtes épidémiologiques par jour

Le CISSS MCQ a rappelé l’importance de collaborer avec la santé publique lorsqu'une personne est contacté et d’appliquer de façon rigoureuse les mesures recommandées.

À l’heure actuelle, les équipes du CISSS MCQ mènent près de 60 enquêtes épidémiologiques par jour. Il faut aussi savoir que chaque cas positif engendre entre 5 et 80 cas-contacts.

Accès aux cliniques de dépistage pour le week-end

L’ensemble des cliniques de dépistage de la région, incluant les nouvelles cliniques de dépistage massif à Drummondville et à Trois-Rivières, demeurent en fonction au cours du week-end, mais uniquement sur rendez-vous.