Deux projets ont remporté cette première édition du budget participatif.

Avec 2 088 points, Croque ta ville, un projet d’Andréa Côté et Raphaëlle Landry propose la plantation d’arbres, arbustes et végétaux comestibles au parc Lambert.

Avec 1 766 points, le projet de Marie-Pierre Paquin-Boutin vise l’aménagement et le verdissement d’une partie du terrain du parc de l’Exposition, près de la rue De Calonne. Ces deux projets verront le jour au printemps prochain, grâce au 200 000 $ réservé par la Ville pour le budget participatif.

Croque ta ville

Projet pilote de plantation d'arbres, d'arbustes fruitiers et végétaux comestibles vivaces sur le territoire du parc Lambert.

L'objectif principal du projet est d'abord d'agrémenter la vie de quartier aux alentours du parc en sensibilisant les citoyens à l'autosuffisance alimentaire et à l'agriculture urbaine, tout en découvrant de nouvelles variétés de végétaux.

Aménagement vert au parc de l’exposition

Le projet consiste en l'aménagement d'une partie des terrains du parc de l'Exposition pour rendre le site plus accueillant et accessible. Il vise l’installation de mobilier urbain beau, pratique et durable ainsi que la plantation d’arbres et de végétaux de petites surfaces en bordure de la rue De Calonne.

L’objectif est de favoriser l'utilisation de cet espace par les citoyens tout en réduisant l'effet d'îlots de chaleur. Un lieu qui pourra avoir de multiples utilisations et contribuer à la qualité de vie des citoyens.

Les deux projets développés cet hiver

Six projets ont été soumis à la population afin de déterminer le ou les gagnants. Un peu plus de 800 citoyens se sont prononcés lors de la période de vote de trois semaines.

Les deux projets retenus seront donc développés cet hiver, avec les promotrices, afin d’arriver à un projet final à la hauteur de leurs aspirations et bien intégré au milieu.