Cliniques de dépistage: les paramédics mauriciens s’impliquent dans leur communauté

Plus d’une quinzaine de paramédics de la Coopérative des ambulanciers de la Mauricie (CAM) iront prêter main-forte aux employés du Centre intégré universitaire de santé et de services sociaux de la Mauricie et du Centre-du-Québec (CIUSSS MCQ) dans les prochains jours.

« Avec notre collaboration dans les centres de dépistage, nous élargissons notre mandat et nous poursuivons notre travail au cœur des communautés. Il est important pour nos membres paramédics de participer activement à la lutte contre la COVID-19, tout en contribuant à l’ensemble du réseau de la santé et en allégeant le travail des professionnels déployés dans les centres de dépistage depuis le début de la pandémie », explique Michel Garceau, directeur général de la Coopérative des ambulanciers de la Mauricie.

Une entente a été convenue entre la CAM et le CIUSSS MCQ dernièrement. Les paramédics ont entamé une formation jeudi et ils iront prêter main-forte à leurs collègues du réseau de la santé dans les prochains jours.

« Nous sommes heureux de participer à l’engagement communautaire et à l’effort collectif contre la COVID-19. Pour nous, c’est une opportunité de contribuer directement et concrètement au réseau de la santé », ajoute pour sa part Rémy St-Onge, président du conseil d’administration de la Coopérative des ambulanciers de la Mauricie.

« Le CIUSSS MCQ est fier d’accueillir des paramédics de la CAM au sein de ses cliniques de dépistage. Cette collaboration démontre une nouvelle fois tout l’engagement dont font preuve les services préhospitaliers d’urgence envers la santé et le mieux-être de la population. Leur participation aux activités de dépistage contribuera assurément à bonifier notre offre de service actuelle », ajoute pour sa part Karine Lampron, directrice des services ambulatoires et des soins critiques au CIUSSS MCQ.