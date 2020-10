La COVID-19 aura eu raison de l'Opération Nez rouge

Dans le contexte sanitaire actuel et après analyse de son impact sur la logistique du service, en collaboration avec la Santé publique, l’Opération Nez rouge a choisi de ne pas mettre en place, cette année, son service de raccompagnement, volet bien connu de sa campagne de sensibilisation déployée durant le temps des Fêtes.

« La sécurité de nos bénévoles, de nos clients et de nos maîtres d'œuvre locaux a toujours été la priorité de nos actions » rappelle Jean-Philippe Giroux, directeur général de l’Opération Nez rouge, avant d’ajouter : « Notre choix a été longuement réfléchi et ce n’est pas sans émotion que nous l’avons arrêté. Nous sommes convaincus que de belles actions resteront possibles durant le temps des Fêtes et, d’ici là, nous rappelons à tous de planifier leur retour à la maison de façon sécuritaire. »

Néanmoins, l’Opération Nez rouge entend poursuivre sa mission de promotion d’une consommation responsable en s’adaptant à la situation exceptionnelle dans laquelle nous évoluons. D’ailleurs, tous les détails de la campagne 2020 de sensibilisation, mais sans service de raccompagnement seront dévoilés au cours du mois de novembre.