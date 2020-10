La Fondation Bécancour–Nicolet-Yamaska fait un don de 50 kg de filets de porc aux organismes d’aide alimentaire

Comme la Fondation Santé Bécancour–Nicolet-Yamaska n’a pu tenir son Souper gastronomique en mars 2020 compte tenu de la pandémie due à la COVID-19, elle dispose de 50 kg de filet de porc qui étaient entreposés au congélateur de l’Auberge Godefroy, qui les a conservés au cours des derniers mois.

Le conseil d’administration a décidé de les offrir aux organismes communautaires du territoire afin de les cuisiner pour les donner dans les banques d’aide alimentaire. Cette viande a été donnée par le distributeur Gordon Service alimentaire et Olymel.

La Fondation en fait ainsi profiter les personnes qui en ont besoin par le biais des trois organismes suivants : la Carotte joyeuse; le Centre Plateau Laval et le Centre d’action bénévole de la MRC de Bécancour.

La Fondation travaille toujours sans relâche à soutenir les programmes offerts en santé et en services sociaux sur le territoire.

« Nous croyons fermement que le maintien et le développement d’un milieu de vie en santé passe par l’implication de tous et que chacun peut y contribuer à sa façon. Être en bonne santé physique et psychologique, c’est une responsabilité individuelle et collective, pour les citoyens et les entrepreneurs. En cette période particulièrement difficile pour certaines personnes et familles, nous sommes aussi là pour vous et nous tenons à faire notre part », a assuré Danielle Gamelin, directrice générale de la Fondation.