La Ville de Nicolet confirme la fermeture complète de la passerelle

Jusqu'à nouvel ordre, la passerelle de la Ville de Nicolet devra être fermée au public. Le chantier de construction du nouveau centre d'interprétation du parc écomaritime de l'Anse-du-Port devient incompatible avec l'utilisation de la passerelle (excavation, coulage de fondation, etc.).

La Ville croyait que la cohabitation serait possible en assurant la sécurité des usagers et des travailleurs sur le chantier et avait annoncé jeudi dernier la fermeture les fins de semaine seulement.

Hier, la municipalité a dû admettre que le chantier devra s'étendre davantage dans l'espace du stationnement. Pour l'administration municipale nicolétaine, « la sécurité prime d'abord et avant tout », obligeant donc la fermeture de la passerelle, 7 jours sur 7, pour les prochaines semaines.