La Tête dans les Nuances : un nouveau balado signé La Gazette en octobre

L’équipe de La Gazette de la Mauricie procède au lancement de sa saison 2020-2021 en annonçant la sortie, à compter du 9 octobre prochain, de La Tête dans les Nuances, un nouveau balado de réflexions publiques animé par Robert Aubin, ex-député de Trois-Rivières. Ce balado est présenté par la Caisse d’économie solidaire Desjardins et soutenu par la Microbrasserie Le Temps d’une Pinte.

La Tête dans les Nuances sera enregistrée devant public à la coopérative Le 507 à neuf occasions au cours de la saison 2020-2021. Lors de chaque

enregistrement, Robert Aubin recevra un trio d’invité.es allant du chercheur universitaire à la citoyenne engagée en passant par le travailleur social et la politicienne.

S'éloigner des discours polarisants

« Je suis très heureux de me joindre à l’équipe de La Gazette de la Mauricie. Ce nouveau mandat me permet de poursuivre mon engagement envers le bien commun. Je crois profondément que nous devons nous éloigner des discours polarisants et chercher les nuances pour avancer en tant que société », souligne Robert Aubin, animateur de La Tête dans les Nuances.

S’inspirant des émissions d’affaires publiques, La Tête dans les Nuances vise à dépasser la polarisation grandissante des discours en invitant l’auditoire à approfondir sa compréhension des enjeux de société et à parfaire son opinion à l’aide des échanges nuancés des panélistes aux expertises diverses.

De nouvelles manières de consommer l'information

Chaque enregistrement mensuel de l’émission se déclinera en quatre épisodes diffusés de manière hebdomadaire au cours dudit mois. Un premier épisode d’une soixantaine de minutes sera consacré aux échanges entre les invité.es afin de mettre en lumière les différents points de vue sur l’enjeu discuté. Des entrevues individuelles plus courtes avec chacun des panélistes complèteront l’agenda de diffusion afin d’éclairer l’auditoire sur certaines questions restées sans réponse.

Pour écouter les épisodes (à compter du 9 octobre), connaître les dates des enregistrements et réserver une place, rendez-vous sur la page latetedanslesnuances.com. La Tête dans les nuances sera également disponible sur la plupart des plateformes d’écoute en continu.

« Les actions entreprises depuis quelques années en matière de journalisme numérique sont le résultat d’une évolution naturelle de notre média communautaire qui s’adapte aux nouvelles manières de consommer l’information. Le balado enrichira notre contenu », indique fièrement Steven Roy Cullen, directeur de La Gazette de la Mauricie.