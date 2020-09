Appui Mauricie organise le premier Salon des aidants et des aînés virtuel au Québec

L’Appui Mauricie a annoncé la tenue du tout premier Salon des aidants et des aînés virtuel au Québec. Du 1er au 8 novembre 2020, les visiteurs pourront, dans le confort de leur foyer, découvrir plus de 60 kiosques, échanger avec les exposants grâce à la messagerie instantanée, se familiariser avec leurs services et produits grâce à des photos et vidéos, assister à deux conférences majeures, ainsi qu'à une vingtaine d’ateliers en direct.

Les circonstances actuelles ont motivé l’équipe de l’Appui Mauricie à réinventer le Salon annuel des aidants et des aînés. Là où les exposants pouvaient auparavant interagir avec les visiteurs en personne, il est proposé plutôt, cette année, de déplacer ces interactions en ligne, sur une nouvelle plateforme web. Ce site web a été créé pour que les navigateurs les moins expérimentés, comme les plus aguerris, aient accès facilement et de façon divertissante au contenu souhaité, dans le confort de leur propre salon.

« Avec la pandémie, le Québec en entier a pu constater l’importance des proches aidants auprès de nos aînés, mais aussi la vulnérabilité et la fragilité de ces personnes face à certaines réalités », explique Pierre Morissette, président de l’Appui Mauricie.

« Un des mandats de l’Appui Mauricie est de promouvoir les services aux aidants. Pour nous, il était impensable de ne pas tenir un événement annuel voué à la promotion des services aux aidants surtout dans le contexte actuel. Nous avons dû nous réinventer et je crois que nous y sommes bien arrivés. À date, la réponse des organismes et des entreprises est bonne. C’est la preuve que notre événement répond bien à un réel besoin », renchérit M Morissette.

5 000 participants attendus

Pendant cette semaine gratuite d’échanges, les 5 000 visiteurs virtuels attendus pourront découvrir les services et les produits d’environ soixante exposants, tous unis pour la même cause : améliorer la qualité de vie des proches aidants et des aînés de la Mauricie.

Cette semaine annonce une programmation riche d’ateliers d’information et de conférences: une vingtaine d’ateliers portant sur des thématiques très diversifiées outillant les aidants et les aînés seront offerts, que ce soit sur les mandats de protection, la prévention des chutes, la gestion du stress, l’adaptation du domicile, la maladie d’Alzheimer, les voyages adaptés...

Deux conférences, deux personnalités

Cet événement sera également accentué par deux conférences principales, au début et à la fin de la semaine, et seront offertes par des personnalités connues du Québec.

La première, celle du dimanche 1er novembre, sera donnée par Christine Michaud, auteure et animatrice. Elle est connue, entre autres, pour ses chroniques littéraires à l’émission Salut Bonjour Week-end ainsi qu’à Rythme FM.

Elle a également animé les émissions Qu’est-ce qu’on attend pour être heureux et Ma liste à moi à TVA pendant plusieurs années. Elle présentera sa conférence "Faire fleurir l’humain : les apports de la psychologie positive".

L’identité de la personnalité québécoise qui offrira la conférence du dimanche 8 novembre sera dévoilée à la mi-octobre.