Résidence Place Belvédère : un troisième employé testé positif à la COVID-19

La résidence Place Belvédère confirme qu’un troisième employé a été testé positif à la COVID-19. Comme cet employé est déjà en retrait préventif depuis le 10 septembre dernier, il ne peut donc pas avoir contribué à propager la maladie au sein de la résidence. Ainsi, la Direction de la santé publique du CIUSSS Mauricie–Centre-du-Québec considère toujours les résidents à risque faible de contracter la COVID-19.

« Avec l’arrivée de la deuxième vague de la pandémie de COVID-19 et forts de notre expérience des derniers mois, nous pouvons d’ores et déjà agir de manière préventive et de façon proactive pour protéger l’environnement de notre résidence. Nous restons à l’écoute et demeurons disponibles pour répondre à toutes les questions de nos résidents et de notre personnel », a déclaré Sébastien Gauthier, président de Gestion Résidences des Bâtisseurs.

80% des 105 employés ont un résultat

Ce plus récent test découle des recommandations de la santé publique de soumettre les 105 employés au protocole de dépistage à la suite de la confirmation d’un 2e cas de COVID-19 la semaine dernière. Ce sont 80 % d’entre eux qui ont déjà reçu leurs résultats et, à ce jour, le cas confirmé aujourd’hui est le seul test positif.

Soulignons que l’équipe de prévention des infections de la santé publique accompagne la résidence depuis le 17 septembre. « Nous avons à cœur la santé et la sécurité de nos résidents. Leur collaboration quotidienne aux mesures de protection, ainsi que celle de notre personnel dévoué, sont très appréciées et contribuent à faire de la résidence Place Belvédère un endroit sécuritaire », a conclu Claudia Belisle, directrice générale de la résidence Place Belvédère.

Au fur et à mesure que de nouvelles informations sont disponibles, la direction de la résidence s’est engagée à les communiquer régulièrement aux résidents et aux employés afin de faire une mise à jour.

La résidence Place Belvédère, une des plus grandes de la Mauricie avec un total de 435 unités, dont 339 appartements, 11 chambres en unité de soins et 85 condos, fait partie du réseau des Résidences des Bâtisseurs depuis le 8 septembre dernier.