Transports: les étudiants de l'UQTR pourront aller à l'université à bas coûts

La Société de transport de Trois-Rivières (STTR) et l’Université du Québec à Trois-Rivières (UQTR) ont récemment procédé au renouvellement de leur entente permettant aux étudiants et aux membres du personnel de l’université d’accéder, à un coût réduit, au réseau de transport collectif de la STTR.

La nouvelle entente s’échelonne jusqu’en 2025 et prévoit la création d’un titre qui sera payé conjointement entre l’UQTR et ses usagers. Surtout, ce nouveau contrat réaffirme la volonté des partenaires de collaborer pour répondre aux besoins de mobilité de la communauté universitaire trifluvienne à plus long terme.

Pour le moment, les étudiants et les membres du personnel doivent se rendre au Centre de ressources multiservices de l’UQTR pour obtenir le titre de transport escompté. Un timbre autocollant sera alors remis et, une fois apposé sur une carte d’identité, il autorisera l’accès au réseau. Le système de timbres sera toutefois revu prochainement pour faire place à une solution technologique.

L'innovation au premier rang

D’ailleurs, la possibilité d’innover est l’un des avantages majeurs que permet cette entente de cinq ans. La pérennité du contrat facilite également la planification de l’offre de services de la STTR, tout en consolidant la position stratégique du terminus de l’UQTR au sein de son réseau. Enfin, les deux organisations conviennent d’accroître leurs efforts de communication pour mettre en valeur leur partenariat et valoriser le transport en commun.

« Nous sommes ravis de poursuivre notre collaboration avec l’UQTR pour les cinq prochaines années. La communauté universitaire est une clientèle importante et la nouvelle entente, plus longue et donc plus prévisible, nous permettra de moduler notre offre de services de façon à accroitre sa satisfaction à l’égard du transport en commun. De plus, le partenariat avec l’UQTR s’inscrit en continuité avec le parcours scolaire des étudiants qui, pour la plupart, ont également accès à notre réseau au secondaire et au collégial », mentionne Charles-Hugo Normand, conseiller en communication et partenariats à la STTR.

« Nous sommes heureux de ce partenariat qui traduit notre volonté d’améliorer la qualité de vie des membres de la communauté universitaire et de positionner l’UQTR comme un carrefour important de la ville de Trois-Rivières. Cette entente découle également des efforts que l’Université fait pour réduire la circulation automobile et contribuer à améliorer la qualité de notre environnement », explique Olivier Malo, vice-recteur à l’UQTR.