IDE Trois-Rivières dévoile le projet du premier centre d'innovation agro-alimentaire

Innovation et Développement économique Trois-Rivières a dévoilé L’Ouvrage, le premier centre d’innovation agroalimentaire en territoire trifluvien.

Faire œuvre commune

Le projet accueillera des acteurs travaillant en symbiose autour de trois volets; transformation, expérimentation et commercialisation de produits agroalimentaires. L’essence du projet vise à mobiliser les talents, multiplier les collaborations et cultiver le partage pour créer de nouvelles opportunités. Agriculture urbaine, innovation, développement économique en circuit court et participation citoyenne constitueront la recette gagnante de L’Ouvrage.

L’identité du centre désigne le labeur collectif qui est au cœur du projet, ainsi que l’œuvre résultant de ce labeur. L’Ouvrage signifie « l’objet produit par le labeur d’un ouvrier, d’un artisan ou d’un artiste ».

Il témoigne à la fois d’une connexion avec l’ouverture du district entrepreneurial innovant, qui se développe au centre-ville, et de l’héritage local ouvrier qui a beaucoup été mis de l’avant ces dernières années dans la culture urbaine trifluvienne. Des artisans passionnés, de la terre à l’assiette, deviendront donc le cœur de L’Ouvrage.

Opportunités pour entreprises agroalimentaires

Les occasions d’affaires sont nombreuses pour y implanter une boulangerie, une pâtisserie, une microbrasserie, une fromagerie, une production de produits d’appel ou de la transformation alimentaire artisanale. L’espace public offrira également un contact aux consommateurs. Un peu plus de 30 000 pieds carrés sont disponibles à la location, dont certains ont d’ailleurs déjà trouvé preneur.

Le centre d’innovation agroalimentaire réunira sous un même toit des artisans-producteurs qui se différencient et créent de la valeur. Plus encore, l’Ouvrage permettra de constituer une offre alimentaire de proximité en proposant des aliments frais, des produits du terroir et de niche à déguster ainsi que des mets prêts-à-manger pour emporter.

Emplacement stratégique

Le centre bénéficie d’une position hautement stratégique. Situé au cœur du centre-ville, liant la rue des Forges au Centre d’événements et de congrès interactifs (CECi) de Trois-Rivières, en plus d’être tout près de la gare d’autobus, il deviendra un projet rassembleur, que ce soit pour les entreprises agroalimentaires, les citoyens du secteur, les travailleurs du centre-ville et les touristes.

Les travaux de rénovation prendront plusieurs mois afin de reconvertir l’ancienne usine. La livraison de la première phase est prévue à l’été 2021.