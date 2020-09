Victoriaville : les personnes ayant fréquenté la Brasserie Daniel Lapointe invitées à se faire dépister

La direction de la santé publique du Centre intégré universitaire de santé et de services sociaux de la Mauricie-et-du-Centre-du- Québec (CIUSSS MCQ) a lancé un appel volontaire à toute personne ayant fréquenté la Brasserie Daniel Lapointe de Victoriaville entre le 1er et le 14 septembre pour procéder à un test de dépistage de la COVID-19. Si vous avez des inquiétudes, que vous présentiez des symptômes de la COVID-19 ou non, des plages horaires de dépistage sans rendez-vous sont disponibles.