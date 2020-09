L’Orchestre symphonique de Longueuil de passage au centre d'hébergement Vigi Les Chutes

L’Orchestre symphonique de Longueuil et son directeur artistique et chef attitré, Alexandre Da Costa, qui ont lancé il y a quelques mois l'initiative Balcons Symphoniques, seront de passage au Centre d’hébergement Vigi Les Chutes, Shawinigan à 13h15 ce mardi 8 septembre.

L'orchestre est en tournée musicale à travers le Québec. Grâce au soutien accordé par le ministère de la Culture et des Communications du Québec, dès le mois d'août et jusqu’au mois d'octobre, ce bel élan de solidarité se poursuivra dans le cadre d'une tournée à grande échelle pour le bénéfice des résidents de CHSLD du Québec.

Le projet a été initié par le chef de l'Orchestre et violoniste de réputation internationale, Alexandre Da Costa dans le but d'apaiser la population en ces temps de pandémie, d'un bout à l'autre de notre territoire.

Apaiser les aînés du territoire

L'initiative Balcons Symphoniques, qui a d'abord vu le jour par l'entremise de capsules musicales diffusées sur les réseaux sociaux pour souligner le travail exceptionnel du personnel hospitalier en temps de crise, a ensuite résonné bien au-delà de son idée originale. Se voulant une belle médecine de l'âme, les mini-concerts extérieurs qui ont été organisés devant plusieurs résidences pour personnes âgées ont été un véritable baume au cœur en temps de confinement.

Un quintette de l’Orchestre symphonique de Longueuil, sous la direction d’Alexandre Da Costa a donc pu offrir un moment de détente et de réconfort musical, une première initiative dans le genre qui a ensuite été reprise par plusieurs organisations.

L’objectif de cette initiative en tournée est inspirant : déplacer les talents de l’Orchestre vers les aînés du Québec en CHSLD pour leur offrir un moment d’apaisement afin de s'engager à travers la province.

Une thérapie effective aussi pour les artistes

En plus d'être une initiative qui fait du bien à l'âme, il s'agit aussi d'une manière pour le 4e orchestre en importance au Québec de prouver que la musique est un bien essentiel pour la santé des aînés ainsi que pour toute la population du Québec en quête d'émotions. Ce projet de tournée Balcons symphoniques - Mémoire collective se veut également une bouée de sauvetage pour les musiciens et les artistes du Québec. Il appuie notamment l'importance de soutenir les musiciens de manière financière et psychologique.



« Nous avions envie, les musiciens de l’Orchestre et moi-même, d’offrir à tout le Québec la chance de vivre un moment de thérapie musicale effective. Je suis donc extrêmement reconnaissant envers chaque personne qui a su rendre cette initiative possible dans le but de divertir et d'accompagner nos aînés. Plus que jamais, je crois que la musique peut faire office de baume et j’espère sincèrement que cette tournée musicale apportera du réconfort à ceux et celles qui en ont besoin », indique Alexandre Da Costa.

Une tournée tout en musique

Le concept est simple, l'initiative Balcons Symphoniques - Mémoire collective offrira des concerts en petite formation de six musiciens, dirigés par Alexandre Da Costa qui sera chef, dirigeant avec son archet et violoniste soliste jouant sur son Stradivarius 1701.

Les cordes, les cuivres et les bois seront en alternance mis de l'avant à chacun des concerts. Des prestations de 45 minutes seront donc présentées dans une quinzaine de villes du Québec.