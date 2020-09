En Mauricie, du soutien financier pour des initiatives en sécurité alimentaire

Des projets innovants sont recherchés pour favoriser la sécurité alimentaire des personnes ou des communautés en situation de vulnérabilité, sur l'initiative de La Direction de la santé publique et responsabilité populationnelle (DSPRP). Un montant de 268 950 $ par année sera réparti en Mauricie et au Centre-du-Québec jusqu’en 2023.

Ce soutien financier, obtenu dans le cadre du déploiement du Plan d’action gouvernemental pour l’inclusion économique et la participation sociale du ministère du Travail, de l’Emploi et de la Solidarité sociale, permettra la réalisation d’initiatives ayant un impact sur les déterminants collectifs de la sécurité alimentaire tels que :

L’accès économique et physique aux aliments sains;

Le système alimentaire sain, durable et équitable;

Les conditions de vie ayant un impact sur le pouvoir d’achat des personnes ou communautés en situation de vulnérabilité (logement, transport, coût des biens et services).

Un soutien financier pour des initiatives concertées

En plus de viser les organismes à but non lucratif (OBNL), les entreprises d’économie sociale, les organismes municipaux et les milieux scolaires, les initiatives des citoyens sont également encouragées.

Les propositions d’initiatives peuvent être très diversifiées, allant d’un jardin collectif à un marché ambulant, en passant par des paniers de légumes, un groupe d’achat alimentaire ou une épicerie communautaire.

Pour participer à la planification d’initiatives en sécurité alimentaire ou à faire une demande de soutien, visiter le site Web du CIUSSS MCQ pour en apprendre davantage : https://ciusssmcq.ca/ documentation/documentation- partenaires/appel-de-projets- securite-alimentaire/

La date limite pour une demande de soutien financier, pour l’année 2020-2021, est le 2 octobre pour les partenaires du Centre-du-Québec et le 16 octobre pour les partenaires de la Mauricie.