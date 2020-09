Feux d'artifice à Shawinigan: dévoilement des zones les mieux desservies

Tel qu’annoncé la semaine dernière en point de presse, la Ville de Shawinigan a dévoilé hier les zones qui seront les mieux desservies par les feux d’artifice du 5 septembre prochain. Sur le coup de 21 h, le ciel de Shawinigan s’illuminera à onze endroits différents, permettant ainsi à tous d’observer ces feux dans le confort de leur cour, sur leur balcon ou leur perron.



« Les onze sites de lancement demeurent secrets. Nous souhaitons tout de même indiquer aux citoyens les zones où il sera possible de très bien voir les feux », explique le maire de Shawinigan, Michel Angers. « Les onze sites de lancement demeurent secrets. Nous souhaitons tout de même indiquer aux citoyens les zones où il sera possible de très bien voir les feux », explique le maire de Shawinigan, Michel Angers.

Il poursuit: « Encore une fois, il faut éviter les rassemblements et respecter, en tout temps, la distanciation physique et les règles de la santé publique. Les citoyens de Shawinigan ont très bien suivi ces consignes tout l’été et les feux sont une façon de les remercie et de dire : on lâche pas ! »