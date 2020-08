L’été se termine en feux d'artifice à Shawinigan

La Ville de Shawinigan va offrir aux citoyens un spectacle de feux d’artifice musical le samedi 5 septembre, à 21 h, afin de souligner leurs efforts tout au long de l’été en lien avec la pandémie et pour les remercier.

Onze sites de lancement ont été identifiés à travers la ville permettant ainsi à tous d’observer ces feux dans le confort de leur cour, sur leur balcon ou leur perron.

« Nous venons de passer un moment assez particulier avec la pandémie, le confinement et la discipline que ça nous a demandée, explique le maire de Shawinigan, Michel Angers. Nous sommes restés à bonne distance les uns des autres, nous avons suivi les recommandations de la Santé publique... Alors après un printemps stressant et un été plutôt tranquille, le conseil municipal souhaite remercier les citoyens. Nous souhaitons aussi les encourager et leur dire : on lâche pas ! »

Sites secrets

Afin de respecter les mesures sanitaires et pour éviter les rassemblements, les feux partiront de onze sites de lancements différents, répartis dans les sept secteurs de la ville. C’est donc tout le ciel de Shawinigan qui sera illuminé ! Bien que les sites de lancement demeurent secrets, une carte des zones les mieux desservies par les spectacles sera disponible pour permettre aux citoyens de se préparer.

« Les feux éclateront en hauteur, donc les gens pourront bien voir, d’un peu partout en ville. Aucun feu n’a été prévu en bas de 150 pieds d’altitude. Pour ce type de feux, il est préférable d’être à une certaine distance pour bien apprécier le spectacle », explique le président-concepteur des Feux d’artifice Orion, Patrick Chandonnet.

« Les feux seront équivalents d’une place à l’autre, donc inutile de se déplacer, a-t-il ajouté. Les citoyens pourront rester à la maison et s’offrir un spectacle de 8 minutes, haut en couleur. »

Les citoyens pourront syntoniser le 92,9 CFUT dès 20 h 55 puisqu’une trame sonore accompagnera le spectacle. Quelques minutes avant l’événement, des pièces pyrotechniques éclateront pour permettre aux citoyens d’ajuster leurs chaises.

» En cas de pluie ou de vents violents, l’événement sera reporté au lendemain.