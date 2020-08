La STTR et les écoles privées renouvellent leur entente pour deux ans

La STTR a annoncé aujourd'hui le renouvellement de son entente pour le transport intégré des élèves fréquentant le Collège Marie-de-l’Incarnation, l’Institut Secondaire Keranna et le Séminaire Saint-Joseph.

La nouvelle entente s’échelonne jusqu’en 2022 et consolide la volonté des écoles privées d’offrir une solution de transport sécuritaire aux élèves du secondaire sur le territoire de la Ville. Cette entente est également favorable à la STTR puisqu’elle cadre avec sa mission d’être un leader de la mobilité urbaine intégrée à Trois-Rivières.

« Nous sommes ravis de pouvoir desservir les écoles privées de Trois-Rivières pour les deux prochaines années. Le Collège Marie-de-l’Incarnation, l’Institut Secondaire Keranna et le Séminaire Saint-Joseph sont des partenaires importants et le renouvellement de notre entente nous permet de poursuivre nos efforts pour initier les élèves aux bienfaits du transport collectif », explique Charles-Hugo Normand, conseiller en communication et partenariats à la STTR.

« Puisque nos jeunes sont très engagés dans les activités parascolaires, ce type de transport permet une belle flexibilité dans la gestion de leur horaire quotidien, voire même un peu de répit de voyagement pour leurs parents », ajoute Julie L’Heureux, porte-parole des écoles privées de la Mauricie et du Centre-du-Québec.

Une rentrée scolaire différente et sécuritaire

Dans le contexte de la pandémie, les élèves utilisant le transport collectif devront respecter de nouvelles consignes sanitaires. Ils devront porter un couvre-visage pour monter à bord de l’autobus, se laver les mains en utilisant un distributeur de désinfectant et sortir par la porte arrière de l’autobus si possible.

Pour sa part, la STTR continue de désinfecter quotidiennement tous ses autobus en service pour assurer la sécurité des usagers.

La STTR s'est voulu rassurante à l'endroit des parents; elle a ainsi précisé qu'elle respectait toutes les directives émises par l’Institut national de santé publique du Québec (INSPQ) pour assurer la sécurité des usagers. Les parents ayant des questions sur les mesures sanitaires ou sur les trajets des autobus peuvent communiquer au service à la clientèle en composant le 819-373-4533.