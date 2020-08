À Shawinigan, des travaux prévus sur les avenues Grand-Mère et Saint-Georges dès lundi

Dans le cadre de travaux de pavage à Shawinigan , les avenues de Grand-Mère et de Saint-Georges, incluant le pont de Grand-Mère , seront fermées partiellement à la circulation du 24 au 26 août. Il s’agit du tronçon situé entre l’avenue Forman (secteur Grand-Mère) et le chemin de la Centrale (secteur Saint-Georges). Les dates de travaux pourraient être déplacées en fonction de la température.

La circulation en alternance sera possible lors des travaux de planage et de pavage. La circulation à double sens sera autorisée temporairement sur l’avenue Forman et l’avenue Cahoon pour permettre de réaliser les travaux de pavage sur l’avenue de Grand-Mère, à proximité du pont de Grand-Mère.