Tests de débit sur 386 bornes d’incendie à Shawinigan : l’eau demeure potable

La Ville de Shawinigan va procéder à des tests de débit sur 386 bornes d’incendie dans les secteurs Grand-Mère et Saint-Georges. Les tests débuteront demain pour s'achever le 11 septembre. Ils seront effectués entre 7 h et 17 h, du lundi au vendredi.

Ces travaux pourraient avoir un impact sur le réseau d’aqueduc de la Ville pour les secteurs Grand-Mère et Saint-Georges ainsi que pour une partie des quartiers Saint-Hélène et Beaurivage, les résidences entourant le centre de glisse Vallée du Parc et les lacs Chrétien, Mondor, des Neiges et Caron (voir la carte). Une variation de la pression est possible, tout comme une coloration de l’eau (eau brune) et du sable. Toutefois, l’eau demeure potable, malgré sa couleur.

Un message automatisé par le SMAC sera envoyé jeudi à tous les résidents touchés afin qu’ils puissent avoir le temps de faire, à la maison, des réserves d’eau non brouillée s’ils le souhaitent. Ils seront aussi avisés d’éviter de faire du lavage de vêtements.