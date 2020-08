Une visite en réalité augmentée à l'Église de Champlain

Dès maintenant, les vacanciers de passage dans la Mauricie pourront visiter l'Église de Champlain avec un regard neuf, celui de la réalité augmentée. À l'instar de la classique visite guidée, c'est à l'aide d'une tablette et d'une application que les visiteurs pourront vivre cette visite augmentée mettant en vedette un personnage historique fictif.

La visite se fait à l'aide d'une tablette sur laquelle est installée une application développée par Ohrizon, une firme spécialisée en réalité augmentée postée à Montréal.

Un vire-chiens comme guide

À l'ouverture de l'application, le visiteur est accueilli par Lucien, le vire-chiens de l'Église de Champlain. Cette ancienne fonction de l'Église catholique québécoise a grandement piqué l'imaginaire de l'équipe de développement du projet constituée de membres de Tourisme Champlain et du Comité de mise en valeur de l'Église de Champlain (CMVEC).

En bref, le vire-chiens veillait à ce que les chiens ne suivent pas leur maître dans ce lieu sacré. Pendant la messe, il avait aussi la responsabilité de faire régner l'ordre. Le personnage fait hommage à l'un des grands historiens de Champlain, René Beaudoin, qui lui prête sa voix et certains traits faciaux.

C'est donc ce personnage qui prend le rôle de guide et qui offre aux visiteurs trois modes de visite. La visite guidée permet d'explorer l'église avec Lucien qui commente et partage le quotidien des Champlainois vers 1908. L'application lui donne vie et lui permet de se déplacer dans les allées comme s'il y était. La visite libre permet de visiter les lieux à l'aide de points d'intérêt qui apparaissent sur l'écran et, à l'activation, révèlent des faits historiques et artistiques sur cette église classée immeuble patrimonial depuis 2001.

Enfin, un mode jeu est offert pour les enfants. Ils devront venir en aide à Lucien et ouvrir l'œil afin de retrouver des chiens qui lui ont échappé. L'activité d'une durée d'environ une heure sera offerte pour le reste du mois d'août, avant de reprendre en juin 2021.

L'expérience est offerte au coût de 10 $ par tablette sur laquelle une ou deux personnes peuvent naviguer. Les visiteurs sont invités à se rendre en ligne à www.eglisedechamplain.qc.ca pour consulter l'horaire et réserver, sans toutefois qu'il soit obligatoire de le faire. L'activité est également offerte aux visiteurs de passage et sera, dans ce cas, payable à l'entrée.