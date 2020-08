Du dépistage sans rendez-vous prévu dès aujourd'hui à Shawinigan

Avec la période estivale et les déplacements entre les régions, toute personne qui désire procéder à un test de dépistage de la COVID-19, qu’elle présente des symptômes ou non, est invitée à le faire, tel que le rappelle le CIUSSS MCQ.



Deux alternatives s’offrent à la population. La première est de prendre rendez-vous par téléphone au 1 877 644-4545 pour un test de dépistage dans l’une des cliniques désignées de dépistage et d’évaluation situées à Victoriaville, Drummondville, Nicolet, Fortierville, Trois-Rivières, Louiseville, Shawinigan, La Tuque et Parent (819 667-2329).

Une formule sans rendez-vous s’ajoute pour offrir l’opportunité de se présenter à l’une des deux cliniques mobiles en fonction ce jeudi 6 et demain, vendredi 7 août. Dans un premier temps, elle sera déployée à Shawinigan et à Drummondville, et ce, de 9 h à 12 h et de 12 h 45 à 15 h. D’autres dates et lieux pourraient s’ajouter dans les semaines à venir.

La clinique mobile sans rendez-vous sera stationnée au 80, rue 118e Shawinigan (secteur Shawinigan-Sud), près de la porte 11.