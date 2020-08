Cinéma sous les étoiles à Bécancour: KinoVicto s’installe au Moulin pour une fin de semaine

Le Cinéma sous les étoiles du Moulin Michel de Gentilly reçoit Kinovicto cette fin de semaine, les 7 et 8 août, afin d’offrir une tribune aux créateurs de courts-métrages indépendants de la région.

En premières parties des films à l’affiche (Harry Potter et Ça), 13 courts-métrages seront projetés en compagnie de leurs créateurs et créatrices du Centre-du-Québec.

De l’animation, de la fiction, du film d’art et d’expérimentation sont au rendez-vous. Il s’agira des premières soirées de projections publiques pour Kinovicto depuis le début du confinement.

Kinovicto est une communauté de créateurs et créatrices « de la relève » et établis qui a pour but de créer, d’explorer et de partager le 7e art. Kino est un mouvement cinématographique qui a débuté à Montréal et qui compte aujourd’hui des cellules de création partout autour du globe. Le mouvement consiste à réaliser des films sans budget, dans un esprit d’entraide et non-compétitif.

« C’est un réel plaisir d’accueillir Kinovicto chez nous afin de faire rayonner notre savoir-faire centricois sur grand-écran. Le public fait preuve jusqu’à présent d’une très grande attention lors des projections de premières parties qui présentent du contenu artistique et documentaire. Cette première rencontre promet d’être mémorable ! », commente Philippe Dumas, directeur du Moulin Michel.

Programmation du Cinéma sous les étoiles

Six fins de semaines de projections gratuites en plein air sont encore à venir. Les prochains films à l’affiches sont :