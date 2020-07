CIUSSS MCQ: une ligne en soutien aux proches aidants

« Quelles mesures de sécurité dois-je respecter? Mon proche peut-il sortir? Est-ce que je peux lui apporter de la nourriture? Doit-il être en isolement à sa sortie de l’hôpital? » La situation actuelle suscite plusieurs questions pour les proches aidants qui sont à nouveau autorisés dans les milieux de vie.

C’est pourquoi le Centre intégré universitaire de santé et de services sociaux de la Mauricie-et-du-Centre-du- Québec a mis en place une ligne téléphonique et une adresse courriel dédiées afin de les soutenir et répondre à leurs questions concernant la pandémie de la COVID-19.

« Le rôle des proches aidants est essentiel, tant pour la personne y résidant que pour l’équipe de soins ou le personnel. Avec l’ajout de cette ligne téléphonique et de cette nouvelle adresse courriel, nous serons en mesure de les soutenir davantage et de répondre encore plus rapidement à leurs questions», précise Chantal Bournival, directrice adjointe, Assurance qualité, gestion des mécanismes d’accès et soutien à la Direction du programme soutien à l’autonomie de la personne âgée.

La ligne téléphonique pour les proches aidants est le: 819 293-2071, poste 52199 . Une adresse courriel est également disponible: [email protected] ca.