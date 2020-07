L'organisme TRAS produit 250 trousses éducatives pour les familles

Dans le but de soutenir les familles durant la pandémie de la COVID-19, Trois-Rivières en action et en santé (TRAS) a élaboré un projet qui lui a permis de créer 250 trousses éducatives et de les livrer directement aux portes.

Des familles de la ville de Trois-Rivières et provenant également d’un groupe parents animé par l’agente de milieu de TRAS ont ainsi reçu des livres, jeux de société, activités de bricolage, fiches éducatives et autres.

Une aide qui tombe à point

« Les dommages collatéraux dus à la pandémie commencent à peine à surgir, pourtant ils sont bien là; les familles ont besoin de soutien et de savoir que nous sommes là », déclare Éliane P.Clavet, agente de milieu à TRAS.

Financé par Avenir d’enfants afin de soutenir les familles durant cette période particulière, le choix du matériel, le montage et la livraison des trousses ont été effectués par TRAS et la Corporation de développement économique communautaire (CDEC).

Les bibliothèques de Trois-Rivières ont également contribué au projet par des dons de livres.