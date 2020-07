Les aides aux recherches de logement portent leurs fruits

Un nouveau bilan démontre que l'accompagnement offert par les offices d'habitation, la Société d'habitation du Québec (SHQ) et les municipalités aux familles à la recherche d'un logement donne des résultats positifs.

En date du 8 juillet, la SHQ, les offices d'habitation et les municipalités avaient répondu à plus de 579 demandes d'aide. Ils ont aussi résolu bon nombre de dossiers en cours:

400 ménages ont été logés de façon permanente ou ont trouvé eux-mêmes un logement.

179 ménages ont trouvé un hébergement temporaire, en étant logés soit chez de la famille, soit à l'hôtel, grâce à l'accompagnement des offices d'habitation, des municipalités et de la SHQ, qui poursuivront leurs efforts pour que ceux-ci puissent rapidement intégrer un logis permanent.

Deux nouveaux programmes

De plus, deux nouveaux programmes ont été mis de l'avant durant la pandémie afin d'aider certains locataires et certains ménages en attente de leur résidence principale.

Le programme de prêt sans intérêt pour le paiement du loyer de mai et juin a connu du succès avec 2 873 demandes, pour un montant de prêt possible de plus de 2,7 M$. Les locataires ont jusqu'au 15 juillet pour profiter de cette aide.

Ensuite, le programme de soutien financier pour les ménages en attente de leur résidence, toujours actif. La SHQ a reçu 866 demandes. Cette aide s'adresse aux ménages dont la résidence principale n'a pu être livrée entre le 1er avril et le 31 août et dont la mise en chantier a commencé avant le 25 mars, moment où la construction a cessé ses activités.